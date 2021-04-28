Джокович не будет защищать титул в Мадриде

Новак Джокович не приедет на Мастерс в Мадриде и потеряет 500 рейтинговых очков за победу в столице Испании в 2019 году, сообщает Marca.

Джокович за неделю до старта Ролан Гаррос планирует выступить на домашнем турнире в Белграде.

Джокович неудачно начал грунтовый сезон. На Мастерсе в Монте-Карло серб в третьем раунде проиграл Дэну Эвансу, а в Белграде в полуфинале в трех сетах уступил Аслану Карацеву.

В 2019 году Новак Джокович в финале Мастерса в Мадриде обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.