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Джокович не будет защищать титул в Мадриде
У первой ракетки мира другие планы
Новак Джокович не приедет на Мастерс в Мадриде и потеряет 500 рейтинговых очков за победу в столице Испании в 2019 году, сообщает Marca.
Джокович за неделю до старта Ролан Гаррос планирует выступить на домашнем турнире в Белграде.
Джокович неудачно начал грунтовый сезон. На Мастерсе в Монте-Карло серб в третьем раунде проиграл Дэну Эвансу, а в Белграде в полуфинале в трех сетах уступил Аслану Карацеву.
В 2019 году Новак Джокович в финале Мастерса в Мадриде обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.
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