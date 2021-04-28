  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский зачехлил ракетку в Остраве
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский зачехлил ракетку в Остраве

Теннис
(1 голосов)

Дальше без украинца

Стаховский зачехлил ракетку в Остраве

Новина українською

Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Чехии в двух сетах всего за 58 минут проиграл 193-й ракетке мира из Швеции Элиасу Имеру (1:6, 2:6).

Имер в каждом сете сделал по два брейка, а Стаховский на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.

В Остраве Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Козлова прошла в основу крупного турнира в Мадриде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...