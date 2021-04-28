Стаховский зачехлил ракетку в Остраве

Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Чехии в двух сетах всего за 58 минут проиграл 193-й ракетке мира из Швеции Элиасу Имеру (1:6, 2:6).

Имер в каждом сете сделал по два брейка, а Стаховский на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.

В Остраве Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.