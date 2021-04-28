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Стаховский зачехлил ракетку в Остраве
Дальше без украинца
Сергей Стаховский во втором раунде челленджера в Чехии в двух сетах всего за 58 минут проиграл 193-й ракетке мира из Швеции Элиасу Имеру (1:6, 2:6).
Имер в каждом сете сделал по два брейка, а Стаховский на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.
В Остраве Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.
Ранее UA-Футбол
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