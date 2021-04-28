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Федерер опубликовал фото с катка
Он побывал в гостях у хоккейного клуба
Getty Images
Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в своём "инстаграме" новую фотографию. 20-кратный чемпион "Больших шлемов" побывал в гостях у профессионального хоккейного клуба "Берн" на стадионе "Пост Финанс-Арена". Компанию Федереру составил его тренер Северин Люти.
"Приятно вернуться в Берн", — подписал пост теннисист.
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