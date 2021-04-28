  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер опубликовал фото с катка
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер опубликовал фото с катка

Теннис
(1 голосов)

Он побывал в гостях у хоккейного клуба

Федерер опубликовал фото с катка

Getty Images

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в своём "инстаграме" новую фотографию. 20-кратный чемпион "Больших шлемов" побывал в гостях у профессионального хоккейного клуба "Берн" на стадионе "Пост Финанс-Арена". Компанию Федереру составил его тренер Северин Люти.

"Приятно вернуться в Берн", — подписал пост теннисист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...