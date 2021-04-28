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Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Хорватии

Теннис
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Теннисистки провели на корте более двух часов

Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Хорватии

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Новина українською

Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира ITF W60 в Хорватии.

Загреб, Хорватия, 26 апреля

Ангелина Калинина - Мариам Болквадзе 6:3, 6:7(5), 6:2

В стартовом матче украинской теннисистке понадобилось около трех часов, чтобы обыграть грузинку Мариам Болквадзе.

Для Калининой эта победа стала шестой, на прошлой неделе она стала чемпионкой турнира ITF W25 в Португалии.

В четвертьфинали Ангелина будет бороться с француженкой Диан Парри, которая в своём первом матче победила третью ракетку турнира Катаржину Каву из Польши.

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В статье: Ангелина Калинина
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