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Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Хорватии
Теннисистки провели на корте более двух часов
google.co.uk
Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира ITF W60 в Хорватии.
Загреб, Хорватия, 26 апреля
Ангелина Калинина - Мариам Болквадзе 6:3, 6:7(5), 6:2
В стартовом матче украинской теннисистке понадобилось около трех часов, чтобы обыграть грузинку Мариам Болквадзе.
Для Калининой эта победа стала шестой, на прошлой неделе она стала чемпионкой турнира ITF W25 в Португалии.
В четвертьфинали Ангелина будет бороться с француженкой Диан Парри, которая в своём первом матче победила третью ракетку турнира Катаржину Каву из Польши.
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