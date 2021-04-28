Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадрид. Костюк уступила Севастовой в финале квалификации
Теннисистка не смогла переломить ход встречи в свою пользу
Фото - Facebook
Марта Костюк уступила в матче против Анастасии Севастовой.
Мадрид, Испания. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 16) - Анастасия Севастова (Латвия, 1) 1-6, 5-7
Матч продолжался 1 час и 18 минут. Во второй партии украинка уступала 2-5, после чего взяла три гейма подряд и отыграла один матчбол.
Перевести партию на тай-брейк Костюк не удалось и соперница забрала четыре очка подряд в свой актив. По ходу встречи Марта Костюк обращалась за помощью к физио.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева
- ПСЖ – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Лиги Чемпионов на 28.04.21
- Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира
- CAS вынес решение по делу о дисквалификации Даяны Ястремской
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...