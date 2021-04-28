Мадрид. Костюк уступила Севастовой в финале квалификации

Марта Костюк уступила в матче против Анастасии Севастовой.

Мадрид, Испания. Второй круг

Марта Костюк (Украина, 16) - Анастасия Севастова (Латвия, 1) 1-6, 5-7

Матч продолжался 1 час и 18 минут. Во второй партии украинка уступала 2-5, после чего взяла три гейма подряд и отыграла один матчбол.

Перевести партию на тай-брейк Костюк не удалось и соперница забрала четыре очка подряд в свой актив. По ходу встречи Марта Костюк обращалась за помощью к физио.