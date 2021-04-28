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Осака: Хочу показать свою лучшую игру в Мадриде

Теннис
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Японка с оптимизмом смотрит на предстоящий турнир

Осака: Хочу показать свою лучшую игру в Мадриде

Новина українською

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала, зачем она брала перерыв в марте после турнира WTA в Майами.

"После Майами я сделала перерыв, потому что почувствовала, что мне нужно дать отдохнуть телу и успокоить мысли. После Австралии у меня был один день отдыха, я сразу начала тренироваться после. Тяжёлые корты с твёрдым покрытием стали для меня серьёзной проверкой.

Я не видела свою семью с Рождества, после я не бывала во Флориде. Захотела провести время с ними и расслабиться.

Что касается предстоящих турниров, то я хочу показать лучшую игру на грунте в Мадриде. Волнуюсь, потому что хочу добиться хорошего результата. Мне легче, когда я не напрягаюсь, не говорю себе, что обязана выиграть турнир. Тяжело бороться с этим ощущением, когда ты чего-то действительно хочешь", — рассказала Осака изданию Tennis Head.

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В статье: Наоми Осака
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