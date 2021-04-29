Свитолина и Козлова сегодня стартуют на турнире в Мадриде

Турнир Mutua Madrid Open - первые соревнования среди женщин серии Premier на грунте в 2021 году. Призовой фонд составляет 2,5 млн евро. В этом году в основной сетке открытого чемпионата Испании, как еще называют турнир, примут участие две украинские теннисистки - Элина Свитолина, посеянная под четвертым номером, и Екатерина Козлова, которой удалось преодолеть квалификацию. Напомним, что Марта Костюк уступила в решающем поединке за право сыграть в основной сетке Анастасии Севастовой из Латвии.

Обе украинки уже сегодня, 29 апреля сыграют свои первые матчи. Элина Свитолина выйдет на корт в 12:00. Ее соперницей будет швейцарка Жил Тишманн, которая в рейтинге WTA занимает 40 место.

Добавим, что в 2020-м из-за пандемии турнир в Испании не проводился, а в 2019-м Свитолина проиграла уже в первом раунде француженке Паулин Пермантье. Стоит заметить, что Элина не слишком удачно выступает в Мадриде, выше второго раунда она еще не поднималась.

Екатерина Козлова ориентировочно в 15:00 встретится с 33-летней немкой Лаурой Зигмунд, занимающего 59-е место в рейтинге. В 2019 году Козлова дошла до третьего раунда, где уступила Бенчич.

Напомним, что в субботу Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Штутгарте первой ракетке мира Эшли Барти.