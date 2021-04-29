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Неприступный Мадрид. Свитолина сенсационно проиграла на старте престижного турнира

Теннис
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Элина выпустила победу из рук

Неприступный Мадрид. Свитолина сенсационно проиграла на старте престижного турнира

UA-Футбол
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Сильнейшая украинская теннисистка и пятая ракетка мира Элина Свитолина быстро завершила выступления на турнире WTA серии Premier в Мадриде, проиграв швейцарке Жил Тишманн, которая в рейтинге занимает сороковую позицию.

Элина уверенно взяла первый сет, потратив на него чуть больше получаса - 6:2. Однако во втором, несмотря на быстрый брейк, украинка потеряла инициативу и позволила сопернице вернуться в игру - 4:6.

В третьем сете Свитолина громила 23-летнюю соперницу со счетом 5:1. Но расклеилась и позволила Жил сравнять счет! В конце концов, теннисисткам пришлось определять сильнейшую на тай-брейке. Нервы крепче оказались у Жил Тишманн, которая победила 7:5.

Mutua Madrid Open. WTA. Грунт. Первый раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) - Жил Тишманн (Швейцария, 40) 1:2 (6: 2, 4: 6, 6:7)

Добавим, что Элина Свитолина продолжила неприятную традицию неудачных выступлений в Мадриде. Ее высшим достижением в столице Испании остается выход во второй раунд.

Напомним, что в основной сетке Mutua Madrid Open также выступит Екатерина Козлова, которая сегодня сыграет с немкой Лаурой Зигмунд.

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В статье: Элина Свитолина
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