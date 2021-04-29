Мадрид. Барти, Бертенс и Квитова идут дальше

Сегодня в Мадриде стартовал престижный грунтовый турнир WTA серии Premier. И уже даже состоялась первая сенсация, к сожалению, с неприятным для Украины контекстом. Одна из фавориток турнира, пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила швейцарке Жил Тишманн 1:2.

А вот другие фавориты преодолели первый круг. Так, австралийка Эшли Барти (первая ракетка мира) одолела американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1), Джоанна Конта (США) победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:4, 6:2), чешка Петра Квитова прошла соотечественницу Марию Бузкову на отказе, Анжелик Кербер была сильнее еще одной чешки Маркеты Вондрушовой (7:6, 6:1).

Среди других результатов отмечаем победу Кики Бертенс (Нидерланды) над малоизвестной представительницей Андорры Викторией Хименес Касинцевой, победу Онс Жабер (Тунис) над казашкой Шведовой (6:2, 6:3), а также успех Паулы Бадосы (Испания) в матче с Барбарой Крейчиковой (Чехия).

Отметим, что не раньше 16:40 на мадридский корт выйдет украинка Екатерина Козлова, которая сыграет против немки Лауры Зигемунд.