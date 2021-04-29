Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадрид. Барти, Бертенс и Квитова идут дальше
Результаты матчей грунтовика Mutua Madrid Open
Сегодня в Мадриде стартовал престижный грунтовый турнир WTA серии Premier. И уже даже состоялась первая сенсация, к сожалению, с неприятным для Украины контекстом. Одна из фавориток турнира, пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила швейцарке Жил Тишманн 1:2.
А вот другие фавориты преодолели первый круг. Так, австралийка Эшли Барти (первая ракетка мира) одолела американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1), Джоанна Конта (США) победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:4, 6:2), чешка Петра Квитова прошла соотечественницу Марию Бузкову на отказе, Анжелик Кербер была сильнее еще одной чешки Маркеты Вондрушовой (7:6, 6:1).
Среди других результатов отмечаем победу Кики Бертенс (Нидерланды) над малоизвестной представительницей Андорры Викторией Хименес Касинцевой, победу Онс Жабер (Тунис) над казашкой Шведовой (6:2, 6:3), а также успех Паулы Бадосы (Испания) в матче с Барбарой Крейчиковой (Чехия).
Отметим, что не раньше 16:40 на мадридский корт выйдет украинка Екатерина Козлова, которая сыграет против немки Лауры Зигемунд.
Популярное сейчас
- "Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера
- "Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити
- Успех Ман Сити, достижение Зинченко и кошмар для Каргбо. Главные новости за 28 апреля
- Свитолина вошла в топ-8 Чемпионской гонки WTA
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:13 Весь спорт Рейтинг WTA: Новый лидер, прогресс Ястремской и Лопатецкой, стремительное падение Костюк
- 18:22 Весь спорт Свитолина против Чжан, Ястремская против Серены: все пары 1/16-й Australian Open
- 14:10 Весь спорт Рейтинг WTA: Козлова вернулась в топ-100, 15-летняя Лопатецкая поднялась на 58 мест