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Козлова уступила Зигемунд и покинула соревнования

Теннис
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Украинка не сумела пробиться во второй круг

Козлова уступила Зигемунд и покинула соревнования

Новина українською

Катерина Козлова выбыла на старте турнира WTA в Испании. Соперницей украинки стала Лаура Зигемунд.

Мадрид, Испания. 29 апреля

Первый круг
Катерина Козлова (Украина, Q) - Лаура Зигемунд (Германия, Q) 4-6, 2-6

Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты. В первом сете Козлова вела в счёте 4-1, но дальше 5 геймов в свой актив записала Зигемунд.

Во второй парии украинка снова выйти вперед, но вскоре проиграла 6 геймов подряд.

Во втором раунде немка встретится с 14-й сеяной Игой Свёнтек (Польша).

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В статье: Катерина Козлова
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