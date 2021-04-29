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Козлова уступила Зигемунд и покинула соревнования
Украинка не сумела пробиться во второй круг
Катерина Козлова выбыла на старте турнира WTA в Испании. Соперницей украинки стала Лаура Зигемунд.
Мадрид, Испания. 29 апреля
Первый круг
Катерина Козлова (Украина, Q) - Лаура Зигемунд (Германия, Q) 4-6, 2-6
Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты. В первом сете Козлова вела в счёте 4-1, но дальше 5 геймов в свой актив записала Зигемунд.
Во второй парии украинка снова выйти вперед, но вскоре проиграла 6 геймов подряд.
Во втором раунде немка встретится с 14-й сеяной Игой Свёнтек (Польша).
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