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Мугуруса пропустит турнир в Мадриде

Теннис
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Теннисистка снялась с соревнований

Мугуруса пропустит турнир в Мадриде

twimg.com

Новина українською

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Мадриде. Вместо неё как лаки лузер выступит Данка Ковинич из Черногории. Она сыграет с американкой Слоан Стивенс в первом круге турнира.

"Это самое тяжёлое решение, которое должен принимать любой игрок. Мы упорно работали над восстановлением, чтобы приехать на турнир в хорошей форме. Я приехала на неделю раньше, чтобы адаптироваться, так как мне хотелось хорошо выступить в Мадриде в этом году, у себя дома, перед домашней публикой. Но дискомфорт вернулся, последнее МРТ подтвердило, что я не на 100 процентов восстановилась, чтобы соревноваться, и доктора рекомендовали мне сделать паузу.

Это непростое решение и большое разочарование. Хочу поблагодарить организаторов турнира за все усилия, чтобы сделать возможным для нас проведение соревнований в этом году даже с известными обстоятельствами. Надеюсь, турнир пройдёт хорошо и болельщики в Мадриде и дома перед телевизором смогут получить от него удовольствие. В следующем году попробую ещё раз даже с ещё большим энтузиазмом", — написала Мугуруса в своём "твиттере".

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В статье: Гарбинье Мугуруса
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