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Вице-президент Федерации тенниса Украины рассказал о ситуации вокруг Ястремской

Теннис
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Украинка будет доказывать в суде, что запрещенное вещество попало в организм без желания спортсменки

Вице-президент Федерации тенниса Украины рассказал о ситуации вокруг Ястремской

Новина українською

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин отреагировал на отстранения второй ракетки Украины Даяны Ястремской.

Напомним, что ранее ITF отклонил вторую апелляцию теннисистки об отмене наказания.

"Надо провести аналогию с обычным судом, и тогда все становится на свои места. На время, пока проходит следствие, человеку в юридической плоскости выбирают определенную меру пресечения: арест, домашний арест, подписка о невыезде. В спортивном плане, грубо говоря, Ястремскую отстранили от соревнований до суда. Она обжаловала один раз – ей отказали, она обжаловала второй – ей тоже отказали. Даяна продолжает быть отстраненной до того момента, пока не состоится суд. А он должен быть во второй половине мая.

Стопроцентной уверенности нет. Это зависит от доступности всех людей, от их состояния здоровья. Чтобы не было новых ходатайств или чего-то подобного. Но если ничего экстраординарного не произойдет, то должно быть так. А уже после решения, которое примет ITF, в случае негативного исхода его можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Учитывая все обстоятельства и малую дозу вещества, понятно, что речь не может идти о длительной дисквалификации. Есть большая надежда на то, что наказания все же не будет.

Компенсации, скорее всего, не будет. Запрещенное вещество все же было найдено, это не ошибка. Сторона Ястремской и не спорит с тем, что оно там присутствовало. Каким образом это вещество попало в организм спортсменки – это и есть суть расследования. Если удастся доказать, что оно попало в организм без желания спортсменки, то может быть и отсутствие наказания. Именно это и нужно доказать", - приводит слова Зукуна XSport.

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В статье: ITF Евгений Зукин
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