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Людмила Киченок выбыла на старте парного турнира WTA 1000 в Мадриде
Украинско-румынская пара во втором сете не взяла ни единого гейма
Украинка Людмила Киченок покинула парный турнир WTA 1000 в Мадриде.
Людмила играла в паре вместе с Моникой Никулеску из Румынии. Матч длился лишь 59 минут.
WTA 1000. Мадрид (Испания)
Первый круг, женские пары
Людмила Киченок (Украина) / Моника Никулеску (Румыния) – Шэрон Фичмен (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – 4:6, 0:6.
В парном турнире еще сыграет Надежда Киченок. В паре с Ралукой Олару из Румынии проведет матч 1 мая против дуэта Екатерина Александрова (Россия) / Ян Чжаосюань (Китай).
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