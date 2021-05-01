Александр Долгополов объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram:

"Друзья, хочу сказать, что завершаю спортивную карьеру. Это было необычное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь.

К сожалению, за несколько лет через несколько операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла.

Спасибо всем, кто поддерживал и болел, и тем, кто не сильно радовался успехам, вы отлично мотивировали.

В благодарности выделю только маму, папу, сестру и конечно мою команду и спонсоров.

Исключительно, чтобы никого случайно не забыть и не обидеть. Вас было много, всем спасибо большое.

Надеюсь, вам было интересно наблюдать, потому что мне было очень интересно играть в свой теннис. Далее я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет.

Оставаться ли в публичном поле я еще не решил, это зависит скорее от вас" - написал он.