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Александр Долгополов объявил о завершении карьеры
Александр, спасибо за все
Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram:
"Друзья, хочу сказать, что завершаю спортивную карьеру. Это было необычное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь.
К сожалению, за несколько лет через несколько операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла.
Спасибо всем, кто поддерживал и болел, и тем, кто не сильно радовался успехам, вы отлично мотивировали.
В благодарности выделю только маму, папу, сестру и конечно мою команду и спонсоров.
Исключительно, чтобы никого случайно не забыть и не обидеть. Вас было много, всем спасибо большое.
Надеюсь, вам было интересно наблюдать, потому что мне было очень интересно играть в свой теннис. Далее я планирую заниматься бизнесом, от теннисной жизни на ближайшее время я отойду, а дальше жизнь покажет.
Оставаться ли в публичном поле я еще не решил, это зависит скорее от вас" - написал он.
Напомним, что ранее Тони Надаль
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