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ITF. Украинка Калинина победила россиянку в финальном матче турнира в Загребе

Теннис
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ITF. Украинка Калинина победила россиянку в финальном матче турнира в Загребе

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №165) победила в финальном матче турнира в Загребе (Хорватия). В поединке за титул она одолела представительницу россии Камилу Рахимову.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу нашей соотечественницы.

Решающий матч продолжался 1 час 11 минут. За это время украинка трижды подала навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, реализовала 4 из 5 брейк-поинтов и не проиграла ни одного гейма на своей подаче. За 15 матчей, проведенных на грунте в этом сезоне, Калинина одержала 13 побед, в том числе 10 подряд.

Это второй подобный большой титул ITF для нашей теннисистки. В 2015 году она стала чемпионкой 50-тысячника в Сакраменто (США). В активе 24-летней украинки двенадцать одиночных титулов на турнирах ITF. На прошлой неделе Ангелина победила на турнире ITF W25 в Португалии.

Напомним, что сегодня сборная Украины по гандболу проведет решающий матч отбора на ЧЕ 2022.

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