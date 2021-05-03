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На Ролан Гаррос в день будут пускать по 5 тысяч человек
Все же лучше, чем ничего
Французский министр народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер в эфире местного телевидения сообщил, что матчи Ролан Гаррос из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в день вживую смогут посмотреть около 5 тысяч человек.
Что касается главных кортов Открытого чемпионата Франции, то они в день смогут принять по 1 тысячи болельщиков.
Стоит отметить, что французы с 9 июня могут ослабить ограничения. Если это произойдет, то организаторы Ролан Гаррос вместо 35% смогут заполнить трибуны на 65%.
Ролан Гаррос пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня. Статус действующих победителей грунтового Шлема будут защищать Ига Швёнтек и Рафаэль Надаль.
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