Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шедевры Надаля и Джоковича – в топ-20 ударов месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Грунтовый сезон в самом разгаре
Канал Tennis TV на YouTube представил топ-20 ударов и розыгрышей апреля в АТР-туре.
В этом видео яркие виннерсы от Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса и остальных.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду
- Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды
- "Не должен был, но все равно не жалею": как Куман подтерся футболкой сборной Германии
- Вице-президент Федерации тенниса Украины рассказал о ситуации вокруг Ястремской
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...