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Шедевры Надаля и Джоковича – в топ-20 ударов месяца в АТР-туре. ВИДЕО

Теннис
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Грунтовый сезон в самом разгаре

Шедевры Надаля и Джоковича – в топ-20 ударов месяца в АТР-туре. ВИДЕО

Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube представил топ-20 ударов и розыгрышей апреля в АТР-туре.

В этом видео яркие виннерсы от Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса и остальных.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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