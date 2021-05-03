Удар года в теннисе? Шедевр от венгра в Мадриде. ВИДЕО

Мартон Фучович в 1/32 финала Мастерса в Мадриде в двух сетах (6:7, 3:6) проиграл Александру Бублику, но именно венгр стал автором самого яркого момента матча.

Во втором сете Фучович в ответ на стандартную комбинацию Бублика с укороченным и свечой за спину исполнил изумительный «слепой» удар.

Жаль, что на трибунах в этот момент никого не было – Фучович за такой удар заслужил продолжительные овации.