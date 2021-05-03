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74-летняя теннисистка решила возобновить карьеру

Теннис
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Последний раз она играла в 2018-м году

74-летняя теннисистка решила возобновить карьеру

Фото: Twitter

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74-летняя теннисистка Гейл Фолкенберг выступит в квалификации турнира ITF во Флориде. Её соперницей станет 20-летняя Тифани Фике, 796-я ракетка мира.

Матч во Флориде станет для Фолкенберг первым с апреля 2018 года. Её лучшим результатом в мировой классификации стала 343-я строчка, которую Гейл достигла в середине 80-х. Впервые она прервала свои выступления в 1999-м (в 52 года), чтобы ухаживать за больной матерью. В 2011 году её мать скончалась, а Фолкенберг вернулась в Тур. С 2011 года по настоящее время она провела 43 профессиональных матча, из которых выиграла лишь один.

В возрасте 69 лет она победила в первом круге квалификации турнира ITF в Алабаме.

После этого она проиграла 23 матча подряд. В одиннадцати матчах она не выиграла ни одного гейма, ещё в шести – взяла один гейм, а в трёх встречах – два гейма.

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В статье: теннис Гейл Фолкенберг
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