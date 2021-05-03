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Надежда Киченок покидает парный турнир в Мадриде

Теннис
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Теннисистки не смогли навязать свою игру

Надежда Киченок покидает парный турнир в Мадриде

Новина українською

Украинка Надежда Киченок в паре с румынской теннисисткой Ралукой Олару потерпели поражение во втором круге турнира WTA в Испании от Петры Мартич и Шелби Роджерс.

3 мая, Мадрид, Испания
Второй круг
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) - Петра Мартич/Шелби Роджерс (Хорватия/США) 1-6, 4-6

Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут. За это время Киченок и Олару проиграли в каждом сете по два гейма на подаче и оформили один брейк за матч.

Соперницы Мартич и Роджерс определятся завтра, 4 мая.

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В статье: Надежда Киченок
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