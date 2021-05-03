  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля

Теннис
(1 голосов)

Он стал самым молодым победителем матча в истории турнира в Мадриде

17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля

Новина українською

17-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия в первом круге турнира в Мадриде обыграл представителя Франции Адриан Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Испанец впервые выиграл матч на "Мастерсе".

Также он стал самым молодым победителем матча в истории турнира в Мадриде. Он побил рекорд своего соотечественника Рафаэля Надаля, который в 2004 году выиграл матч в испанской столице в возрасте 18 лет.

Кстати, именно с 20-кратным победителем турниров "Большого шлема" Алькарас и сыграет в матче второго круга соревнования.

Встреча пройдёт в среду, 5 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Карлос Гарфия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...