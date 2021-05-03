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17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля
Он стал самым молодым победителем матча в истории турнира в Мадриде
17-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия в первом круге турнира в Мадриде обыграл представителя Франции Адриан Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Испанец впервые выиграл матч на "Мастерсе".
Также он стал самым молодым победителем матча в истории турнира в Мадриде. Он побил рекорд своего соотечественника Рафаэля Надаля, который в 2004 году выиграл матч в испанской столице в возрасте 18 лет.
Кстати, именно с 20-кратным победителем турниров "Большого шлема" Алькарас и сыграет в матче второго круга соревнования.
Встреча пройдёт в среду, 5 мая.
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