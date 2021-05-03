Удары Надаля и Циципаса претендуют на звание худших в апреле

Официальный канал ATP Tennis TV опубликовал подборку худших ударов, выполненных в апрельских матчах.

"Апрельские шуты. Кто получит ваш голос?" — гласит подпись поста с подборкой в "Инстаграме".

В рейтинг вошли британский теннисист Кэмерон Норри, подавший вторым мячом в нижнюю половину сетки, француз Николя Маю, не попавший по мячу, выполняя смэш на матчболе соперников, колумбиец Роберт Фара, на несколько метров промахнувшийся с лёта, и немец Янник Ганфманн, сорвавший смэш.

Также в подборке оказались 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль, не попавший по мячу, выполняя смэш, и грек Стефанос Циципас, укороченный удар которого не долетел до сетки.