  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Удары Надаля и Циципаса претендуют на звание худших в апреле
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удары Надаля и Циципаса претендуют на звание худших в апреле

Теннис
(1 голосов)

Испанец вовсе не попал по мячу

Удары Надаля и Циципаса претендуют на звание худших в апреле

Новина українською

Официальный канал ATP Tennis TV опубликовал подборку худших ударов, выполненных в апрельских матчах.

"Апрельские шуты. Кто получит ваш голос?" — гласит подпись поста с подборкой в "Инстаграме".

В рейтинг вошли британский теннисист Кэмерон Норри, подавший вторым мячом в нижнюю половину сетки, француз Николя Маю, не попавший по мячу, выполняя смэш на матчболе соперников, колумбиец Роберт Фара, на несколько метров промахнувшийся с лёта, и немец Янник Ганфманн, сорвавший смэш.

Также в подборке оказались 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль, не попавший по мячу, выполняя смэш, и грек Стефанос Циципас, укороченный удар которого не долетел до сетки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Кэмерон Норри Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...