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Удары Надаля и Циципаса претендуют на звание худших в апреле
Испанец вовсе не попал по мячу
Официальный канал ATP Tennis TV опубликовал подборку худших ударов, выполненных в апрельских матчах.
"Апрельские шуты. Кто получит ваш голос?" — гласит подпись поста с подборкой в "Инстаграме".
В рейтинг вошли британский теннисист Кэмерон Норри, подавший вторым мячом в нижнюю половину сетки, француз Николя Маю, не попавший по мячу, выполняя смэш на матчболе соперников, колумбиец Роберт Фара, на несколько метров промахнувшийся с лёта, и немец Янник Ганфманн, сорвавший смэш.
Также в подборке оказались 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль, не попавший по мячу, выполняя смэш, и грек Стефанос Циципас, укороченный удар которого не долетел до сетки.
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