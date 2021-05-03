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Катерина Козлова пробилась во второй круг турнира в Сен-Мало
Украинка легко справилась с соперницей
На старте челленджера в Сен-Мало украинка Катерина Козлова (WTA, 137-я) сумела обыграть в двух сетах француженку Диан Парри (WTA, 308-я)
Сен-Мало. 3 мая
Катерина Козлова - Диан Парри 6:2, 6:2.
Матч продлился 1 час и 28 минут. За это время Козлова подала три эйса против двух у соперницы и допустила всего одну двойную ошибку.
Украинка реализовала три из шести брейк-пойнтов, тогда как Парри не сумела реализовать ни единой попытки.
Во втором раунде турнира Козлова сыграет против Анны Каролины Шмидловой (WTA, 115-я).
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