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Нереализованный талант. Лучшие удары Долгополова на турнирах АТР. ВИДЕО
Украинец умел творить шоу на корте
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов на прошлой неделе объявил о завершении спортивной карьеры.
Долгополов выиграл три турнира АТР, доходил до четвертьфинала на Australian Open-2011 и единственным среди украинцев обыгрывал действующую первую ракетку мира.
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