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Нереализованный талант. Лучшие удары Долгополова на турнирах АТР. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Украинец умел творить шоу на корте

Нереализованный талант. Лучшие удары Долгополова на турнирах АТР. ВИДЕО

Новина українською

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов на прошлой неделе объявил о завершении спортивной карьеры.

Долгополов выиграл три турнира АТР, доходил до четвертьфинала на Australian Open-2011 и единственным среди украинцев обыгрывал действующую первую ракетку мира.

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В статье: теннис Александр Долгополов
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