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Прага. Марченко потерпел поражение на старте соревнований

Теннис
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Украинец не воспользовался матчболом

Прага. Марченко потерпел поражение на старте соревнований

Новина українською

Илья Марченко не сумел пройти во второй круг на "челленджере" в Чехии. Украинец не смог одолеть представителя Чехии Вита Коприва.

Прага, Чехия 4 мая

Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Вит Копржива (Чехия, Q) 2-6, 7-6(4), 6-7(6)

Соперники провели на корте 3 часа и 7 минут. Во втором сете Копржива не смог довести дело до победы при счете 5-4 и Марченко оформил три мини-брейка против одного у соперника.

В заключительном сете украинец вёл 5-3, но до матчболов дойти не смог. В итоге на тай-брейке третьей партии Копржива записал победу в свой актив.

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В статье: Илья Марченко
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