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Прага. Марченко потерпел поражение на старте соревнований
Украинец не воспользовался матчболом
Илья Марченко не сумел пройти во второй круг на "челленджере" в Чехии. Украинец не смог одолеть представителя Чехии Вита Коприва.
Прага, Чехия 4 мая
Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Вит Копржива (Чехия, Q) 2-6, 7-6(4), 6-7(6)
Соперники провели на корте 3 часа и 7 минут. Во втором сете Копржива не смог довести дело до победы при счете 5-4 и Марченко оформил три мини-брейка против одного у соперника.
В заключительном сете украинец вёл 5-3, но до матчболов дойти не смог. В итоге на тай-брейке третьей партии Копржива записал победу в свой актив.
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