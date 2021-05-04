Японская теннисистка Наоми Осака станет одной из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма, пишет WTA. Этот бал считается одним из главных модных событий года.

Мероприятие пройдёт 13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее, через два дня после женского финала US Open. Вместе с Осакой обязанности распорядителей будут выполнять актёр Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш и поэтесса Аманда Горман.

Американка Серена Уильямс, швейцарец Роджер Федерер были частыми приглашёнными на мероприятие.