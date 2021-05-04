Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осака станет одной из ведущих Met Gala
Это мероприятие пройдет 13 сентября
Японская теннисистка Наоми Осака станет одной из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма, пишет WTA. Этот бал считается одним из главных модных событий года.
Мероприятие пройдёт 13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее, через два дня после женского финала US Open. Вместе с Осакой обязанности распорядителей будут выполнять актёр Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш и поэтесса Аманда Горман.
Американка Серена Уильямс, швейцарец Роджер Федерер были частыми приглашёнными на мероприятие.
Популярное сейчас
- Официально: Моуриньо летом возглавит Рому
- СМИ: Шумский может возглавить клуб Первой лиги
- Калитвинцев: Удивлен, что в Олимпике еще так долго меня терпели
- Удар года в теннисе? Шедевр от венгра в Мадриде. ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО