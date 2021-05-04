Доминик Тим уверенно обыграл Гирона и вышел в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в третий круг турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала Тим обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах.

Доминик Тим - Маркос Гирон 6:1, 6:3

Встреча продолжалась 59 минут. Австриец совершил 5 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Гирон не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и не имел попыток брейк-пойнта.

В следующем круге соревнований третий сеяный Тим сыграет с 24-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.