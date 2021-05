Удар Костюк претендует на звание лучшего удара месяца в WTA-туре. ВИДЕО

Женская теннисная ассоциация представила четыре лучших удара апреля.

В этом списке нашлось место и третьей ракетке Украины Марте Костюк, которая в матче с Дарьей Касаткиной в Стамбуле отметился эффектным виннерсом после укороченного от соперницы.

???? Vote for April’s singles Shot of the Month! ????



Presented by @Cambridge_FX