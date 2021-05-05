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Удар Костюк претендует на звание лучшего удара месяца в WTA-туре. ВИДЕО

Теннис
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У Марты солидные конкуренты

Удар Костюк претендует на звание лучшего удара месяца в WTA-туре. ВИДЕО

Фото - Facebook

Новина українською

Женская теннисная ассоциация представила четыре лучших удара апреля.

В этом списке нашлось место и третьей ракетке Украины Марте Костюк, которая в матче с Дарьей Касаткиной в Стамбуле отметился эффектным виннерсом после укороченного от соперницы.

Конкурентками Костюк являются Анжелик Кербер, Арина Соболенко и Юлия Путинцева.

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В статье: теннис Марта Костюк
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