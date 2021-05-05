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Удар Костюк претендует на звание лучшего удара месяца в WTA-туре. ВИДЕО
У Марты солидные конкуренты
Фото - Facebook
Женская теннисная ассоциация представила четыре лучших удара апреля.
В этом списке нашлось место и третьей ракетке Украины Марте Костюк, которая в матче с Дарьей Касаткиной в Стамбуле отметился эффектным виннерсом после укороченного от соперницы.
???? Vote for April’s singles Shot of the Month! ????— wta (@WTA) May 4, 2021
Presented by @Cambridge_FX
Конкурентками Костюк являются Анжелик Кербер, Арина Соболенко и Юлия Путинцева.
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