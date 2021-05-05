Козлова зачехлила ракетку на турнире ITF во Франции

Екатерина Козлова во втором круге турнира WTA125 в Сен-Мало с призовым фондом $115,000 в трех сетах за 2 часа и 47 минут драматично проиграла Анне-Каролине Шмидловой (3:6, 7:5, 4:6).

В решающем сете Козлова вела 2:0 с брейком, но ухитрилась проиграть четыре гейма подряд на своей подаче.

Турнир в Сен-Мало стал для Козловой третьим в 2021 году. Ранее Екатерина без побед покинула Стамбул, а в Мадриде прошла квалификацию, но в первом круге уступила Лауре Зигемунд.