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Козлова зачехлила ракетку на турнире ITF во Франции
Осечка украинки
Екатерина Козлова во втором круге турнира WTA125 в Сен-Мало с призовым фондом $115,000 в трех сетах за 2 часа и 47 минут драматично проиграла Анне-Каролине Шмидловой (3:6, 7:5, 4:6).
В решающем сете Козлова вела 2:0 с брейком, но ухитрилась проиграть четыре гейма подряд на своей подаче.
Турнир в Сен-Мало стал для Козловой третьим в 2021 году. Ранее Екатерина без побед покинула Стамбул, а в Мадриде прошла квалификацию, но в первом круге уступила Лауре Зигемунд.
Ранее UA-Футбол
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