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Хэмилтон возглавил рейтинг лучших гонщиков сезона в Формуле-1
Все закономерно
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Португалии вышел на первое место в рейтинге лучших гонщиков сезона по версии официального сайта Формулы-1.
Средняя оценка Хэмилтона в сезоне 2021 года по версии экспертов Формулы-1 составляет 9,1 балла. Аналогичный балл и у пилота Макларена Ландо Норриса.
Следом за Хэмилтоном и Норрисом располагаются Макс Ферстаппен (Ред Булл, 8,9), Шарль Леклер (Феррари, 8,4), Карлос Сайнс (Феррари, 7,4), Эстебан Окон (Альпин, 7,4) и Фернандо Алонсо (Альпин, 7,1).
Льюис Хэмилтон после трех гонок в личном зачете Формулы-1 на 8 очков опережает Макса Ферстаппена.
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