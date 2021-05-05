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Хэмилтон возглавил рейтинг лучших гонщиков сезона в Формуле-1

Теннис
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Хэмилтон возглавил рейтинг лучших гонщиков сезона в Формуле-1

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Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Португалии вышел на первое место в рейтинге лучших гонщиков сезона по версии официального сайта Формулы-1.

Средняя оценка Хэмилтона в сезоне 2021 года по версии экспертов Формулы-1 составляет 9,1 балла. Аналогичный балл и у пилота Макларена Ландо Норриса.

Следом за Хэмилтоном и Норрисом располагаются Макс Ферстаппен (Ред Булл, 8,9), Шарль Леклер (Феррари, 8,4), Карлос Сайнс (Феррари, 7,4), Эстебан Окон (Альпин, 7,4) и Фернандо Алонсо (Альпин, 7,1).

Льюис Хэмилтон после трех гонок в личном зачете Формулы-1 на 8 очков опережает Макса Ферстаппена.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Ландо Норрис
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