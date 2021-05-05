Мадрид. Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал

Эшли Барти в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде в трех сетах за 1 час и 50 минут разобралась с Петрой Квитовой (6:1, 3:6, 6:3) и впервые в карьере вошла в четверку претенденток на титул на соревнованиях этой категории.

На пути к победе Барти реализовала 4 из 12 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Эшли 6 эйсов и 63% выигранных очков с первого мяча.

Барти продлила свою победную серию до восьми матчей. На грунте в этом сезоне первая ракетка мира выиграла 10 из 11 поединков.

Следующей соперницей Эшли Барти в Мадриде станет испанка Паула Бадоса.