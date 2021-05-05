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Надаль вышел в третий круг турнира в Мадриде
Испанец имеет все шансы побороться за титул
В Мадриде на турнире категории Masters проходят матчи второго круга.
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, легко справился со своим соотечественником Карлосом Алкарасом Гарфии, который занимает в рейтинге ATP 120-ю строчку.
ATP. 5 мая
Рафаэль Надаль - Карлос Алкарас Гарфии 6:1, 6:2
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Надаль взял пять подач Гарфии и не удержал одну свою. На счету Рафы один эйс и одна двойная ошибка, а Карлос дважды ошибся на подаче и ни разу не подал навылет.
За выход в 1/4 финала Надаль сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который выбил из борьбы итальянца Янника Синнера.
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