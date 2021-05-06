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Тим вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Австриец набирает обороты
фото - atptour.com
Четвертая ракетка мира Доминик Тим в 1/8 финала Мастерса в Мадриде в двух сетах за 1 час и 53 минуты обыграл австралийца Алекса Де Минаура (7:6, 6:4).
В первом сете Тим отыгрался со счета 1:3, а на тайбрейке спас сет-бол. Во второй партии австриец сделал два брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.
В четвертьфинале Тима ждет матч с Джоном Иснером или Андреем Рублевым, которые выйдут на корт через час.
Мастерс в Мадриде – первый турнир для Доминика Тима с середины марта. Действующий победитель US Open пропустил почти два месяца из-за проблем со стопой.
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