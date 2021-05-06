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Стаховский и компания. Кто представит Украину в квалификации Ролан Гаррос?
В заявке восемь теннисистов
В квалификации Открытого чемпионата Франции с 24 по 28 мая выступят восемь представителей Украины.
У мужчин за путевки в основу грунтового Шлема поспорят Сергей Стаховский и Илья Марченко, а у женщин на втором мэйджоре сезона сыграют Катарина Завацкая, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.
В основе Ролан Гаррос эту компанию уже ждут Элина Свитолина и Марта Костюк. Что касается Даяны Ястремской, то ее выступление в Париже все еще находится под вопросом из-за допингового скандала.
В прошлом году лучшей среди украинок на Ролан Гаррос стала Элина Свитолина, которая в четвертьфинале сенсационно уступила Наде Подороске.
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