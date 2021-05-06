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Прага. Стаховский выбывает во втором раунде

Теннис
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Прага. Стаховский выбывает во втором раунде

Новина українською

Сергей Стаховский во втором круге челленджера в Праге в трех сетах проиграл 8-му сеяному Сумиту Нагалу (6:4, 1:6, 4:6). Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут.

В решающей партии Стаховский вернулся в игру со счета 1:3, однако в девятом гейме не удержал свою подачу, а затем не помешал Нагалу подать на выход в четвертьфинал.

В Праге Сергей Стаховский заработал 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский в конце мая выступит в квалификации Ролан Гаррос.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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