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Прага. Стаховский выбывает во втором раунде
Дальше без украинца
Сергей Стаховский во втором круге челленджера в Праге в трех сетах проиграл 8-му сеяному Сумиту Нагалу (6:4, 1:6, 4:6). Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут.
В решающей партии Стаховский вернулся в игру со счета 1:3, однако в девятом гейме не удержал свою подачу, а затем не помешал Нагалу подать на выход в четвертьфинал.
В Праге Сергей Стаховский заработал 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.
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