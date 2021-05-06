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Барти – первая финалистка турнира WTA 1000 в Мадриде
Австралийка близка к четвертому титулу в сезоне
фото - WTA
Первая ракетка мира Эшли Барти в полуфинале престижного турнира в Мадриде в двух партиях за 1 час и 17 минут остановила Паулу Бадосу (6:4, 6:3).
Barty at her best ????@ashbarty | #MMOPEN pic.twitter.com/7oPyUbdgsx— wta (@WTA) May 6, 2021
Барти сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Также в ее активе 6 эйсов и 74% выигранных очков с первого мяча.
Победа над Бадосой стала для Барти 17-й в последних 18-ти матчах. За этот период Эшли выиграла турнир WTA 1000 в Майами и стала чемпионкой 500-тысячника в Штутгарте.
За четвертый титул в сезоне Эшли Барти поспорит с победительницей вечернего матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.
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