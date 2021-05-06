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Барти – первая финалистка турнира WTA 1000 в Мадриде

Теннис
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Австралийка близка к четвертому титулу в сезоне

Барти – первая финалистка турнира WTA 1000 в Мадриде

фото - WTA

Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти в полуфинале престижного турнира в Мадриде в двух партиях за 1 час и 17 минут остановила Паулу Бадосу (6:4, 6:3).

Барти сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Также в ее активе 6 эйсов и 74% выигранных очков с первого мяча.

Победа над Бадосой стала для Барти 17-й в последних 18-ти матчах. За этот период Эшли выиграла турнир WTA 1000 в Майами и стала чемпионкой 500-тысячника в Штутгарте.

За четвертый титул в сезоне Эшли Барти поспорит с победительницей вечернего матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.

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В статье: Эшли Барти Паула Бадоса Гиберт
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