Барти – первая финалистка турнира WTA 1000 в Мадриде

Первая ракетка мира Эшли Барти в полуфинале престижного турнира в Мадриде в двух партиях за 1 час и 17 минут остановила Паулу Бадосу (6:4, 6:3).

Барти сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Также в ее активе 6 эйсов и 74% выигранных очков с первого мяча.

Победа над Бадосой стала для Барти 17-й в последних 18-ти матчах. За этот период Эшли выиграла турнир WTA 1000 в Майами и стала чемпионкой 500-тысячника в Штутгарте.

За четвертый титул в сезоне Эшли Барти поспорит с победительницей вечернего матча между Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой.