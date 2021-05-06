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Мадрид. Медведев выбывает во втором раунде
Третья ракетка мира все еще не дружит с грунтом
фото - Reuters
Даниил Медведев во втором раунде Мастерса в Мадриде в трех сетах проиграл 25-й ракетке мира из Чили Кристиану Гарину (4:6, 7:6, 1:6). Матч продолжался почти 2,5 часа.
Гарин, в активе которого пять грунтовых титулов АТР, во второй раз в карьере обыграл действующего №3 мирового рейтинга. На пути к победе чилиец реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и подал 6 эйсов.
Гарин повторил личный рекорд на турнирах категории АТР-1000, а его следующим соперником в Мадриде станет Маттео Берреттини или Федерико Дельбонис.
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