Мадрид. Медведев выбывает во втором раунде

Даниил Медведев во втором раунде Мастерса в Мадриде в трех сетах проиграл 25-й ракетке мира из Чили Кристиану Гарину (4:6, 7:6, 1:6). Матч продолжался почти 2,5 часа.

Гарин, в активе которого пять грунтовых титулов АТР, во второй раз в карьере обыграл действующего №3 мирового рейтинга. На пути к победе чилиец реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и подал 6 эйсов.

Гарин повторил личный рекорд на турнирах категории АТР-1000, а его следующим соперником в Мадриде станет Маттео Берреттини или Федерико Дельбонис.