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Надаль вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Испанец поспорит за выход в полуфинал с представителем Великобритании
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) победив представителя Австралии Алексея Попырина в третьем раунде соревнований.
Мастерс. Мадрид
Рафаэль Надаль - Алексей Попырин 6:3, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. Надаль 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Попырин, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 6 взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира Рафаэль поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).
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