Надаль вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) победив представителя Австралии Алексея Попырина в третьем раунде соревнований.

Мастерс. Мадрид

Рафаэль Надаль - Алексей Попырин 6:3, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. Надаль 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Попырин, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 6 взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира Рафаэль поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).