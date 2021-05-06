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Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Теннис
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Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в "Инстаграме" разместила новое фото, на котором она запечатлена с мужем Алексисом Оганяном.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах "Большого шлема".

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В статье: Серена Уильямс
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