Серена Уильямс опубликовала фото с мужем

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в "Инстаграме" разместила новое фото, на котором она запечатлена с мужем Алексисом Оганяном.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах "Большого шлема".