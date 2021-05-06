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Циципас покидает Мастерс в Мадриде
Стефанос в напряженном матче уступил Рууду
Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований, он уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.
Мастерс. Мадрид. ATP
Стефанос Циципас - Касперу Рууду 6:7 (4:7), 4:6
Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут. Циципас 5 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 предоставленный шанс взять подачу Стефаноса.
За выход в полуфинал турнира Каспер поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.
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