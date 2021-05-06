  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас покидает Мастерс в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас покидает Мастерс в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Стефанос в напряженном матче уступил Рууду

Циципас покидает Мастерс в Мадриде

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований, он уступил представителю Норвегии Касперу Рууду.

Мастерс. Мадрид. ATP

Стефанос Циципас - Касперу Рууду 6:7 (4:7), 4:6

Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут. Циципас 5 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 предоставленный шанс взять подачу Стефаноса.

За выход в полуфинал турнира Каспер поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...