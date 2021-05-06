Мадрид. Надаль узнал соперника на четвертьфинальный матч

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс", который проходит в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса. За право выйти в полуфинал Александр поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Александр Зверев - Даниэль Эванс 6:3, 7:6 (7:3)

Продолжительность встречи Зверева и Эванса составила 1 час и 39 минут. Александр 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу Зверева.