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Мадрид. Надаль узнал соперника на четвертьфинальный матч

Теннис
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Им станет Зверев

Мадрид. Надаль узнал соперника на четвертьфинальный матч

Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс", который проходит в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса. За право выйти в полуфинал Александр поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Александр Зверев - Даниэль Эванс 6:3, 7:6 (7:3)

Продолжительность встречи Зверева и Эванса составила 1 час и 39 минут. Александр 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу Зверева.

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В статье: Рафаэль Надаль Александр Зверев
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