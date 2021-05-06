Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадрид. Надаль узнал соперника на четвертьфинальный матч
Им станет Зверев
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс", который проходит в Мадриде (Испания). В третьем раунде соревнований он одолел представителя Великобритании Даниэля Эванса. За право выйти в полуфинал Александр поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.
Александр Зверев - Даниэль Эванс 6:3, 7:6 (7:3)
Продолжительность встречи Зверева и Эванса составила 1 час и 39 минут. Александр 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу Зверева.
Популярное сейчас
- Минай все-таки вышел на матч с Шахтером. Поединок начался с 35-минутной задержкой
- Клуб УПЛ откажется от услуг арендованных футболистов
- GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер
- Power Ranking WTA-тура: Барти обошла Осаку, Свитолина замыкает топ-8
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату