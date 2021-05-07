Надаль и Осака – спортсмены года по версии Laureus

Спортсменами года по версии Laureus World Sports Awards стали вторые ракетки мира Рафаэль Надаль и Наоми Осака.

Надаль в прошлом году на Ролан Гаррос выиграл 20-й турнир Большого шлема и сравнялся с Роджером Федерером, а Осака во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open.

Надаль в 2011 году уже становился спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards, Осака же впервые в карьере забрала награду от спортивной Академии.

Также за особые заслуги в спорте награду от Laureus получила Билли Джин Кинг.