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Надаль и Осака – спортсмены года по версии Laureus

Теннис
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В 2020-м доминировали теннисисты

Надаль и Осака – спортсмены года по версии Laureus

Новина українською

Спортсменами года по версии Laureus World Sports Awards стали вторые ракетки мира Рафаэль Надаль и Наоми Осака.

Надаль в прошлом году на Ролан Гаррос выиграл 20-й турнир Большого шлема и сравнялся с Роджером Федерером, а Осака во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open.

Надаль в 2011 году уже становился спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards, Осака же впервые в карьере забрала награду от спортивной Академии.

Также за особые заслуги в спорте награду от Laureus получила Билли Джин Кинг.

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В статье: Рафаэль Надаль Наоми Осака
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