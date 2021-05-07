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Надаль и Осака – спортсмены года по версии Laureus
В 2020-м доминировали теннисисты
Спортсменами года по версии Laureus World Sports Awards стали вторые ракетки мира Рафаэль Надаль и Наоми Осака.
Надаль в прошлом году на Ролан Гаррос выиграл 20-й турнир Большого шлема и сравнялся с Роджером Федерером, а Осака во второй раз в карьере стала чемпионкой US Open.
Надаль в 2011 году уже становился спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards, Осака же впервые в карьере забрала награду от спортивной Академии.
Также за особые заслуги в спорте награду от Laureus получила Билли Джин Кинг.
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