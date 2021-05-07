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Эти теннисистки творили историю в 2000-х. ВИДЕО

Теннис
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Вспоминаем, кто держал в страхе WTА-тур пару десятков лет назад

Эти теннисистки творили историю в 2000-х. ВИДЕО

twitter.com/TennisChannel

Новина українською

Мартина Хингис, Жюстин Энен, Амели Моресмо – как много легендарных имен подарил женский теннис в 2000-е.

А некоторые теннисистки из этого списка до сих пор продолжают карьеру и остаются видными фигурами в WTA-туре. Конечно же, речь о сестрах Уильямс.

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В статье: теннис WTA
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