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Эти теннисистки творили историю в 2000-х. ВИДЕО
Вспоминаем, кто держал в страхе WTА-тур пару десятков лет назад
twitter.com/TennisChannel
Мартина Хингис, Жюстин Энен, Амели Моресмо – как много легендарных имен подарил женский теннис в 2000-е.
А некоторые теннисистки из этого списка до сих пор продолжают карьеру и остаются видными фигурами в WTA-туре. Конечно же, речь о сестрах Уильямс.
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