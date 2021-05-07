Эти теннисистки творили историю в 2000-х. ВИДЕО

Мартина Хингис, Жюстин Энен, Амели Моресмо – как много легендарных имен подарил женский теннис в 2000-е.

А некоторые теннисистки из этого списка до сих пор продолжают карьеру и остаются видными фигурами в WTA-туре. Конечно же, речь о сестрах Уильямс.