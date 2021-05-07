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Мадрид. Тим в волевом стиле обыграл Иснера и вышел в полуфинал

Теннис
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Дальше – Надаль?

Мадрид. Тим в волевом стиле обыграл Иснера и вышел в полуфинал

Новина українською

Доминик Тим в полуфинале Мастерса в Мадриде в трех сетах за 1 час и 56 минут обыграл 39-ю ракетку мира из США Джона Иснера (3:6, 6:3, 6:4).

Переломный момент матча произошел в начале второго сета, когда Тим отыграл четыре брейк-поинта, а затем сразу же взял подачу Иснера.

В решающей партии австриец сделал один брейк, а в геймах на своей подаче выиграл 20 из 22 розыгрышей.

За место в финале Мастерса в Мадриде Доминик Тим сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым.

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В статье: Доминик Тим Джон Иснер
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