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Наоми Осака опубликовала фото с наградой Laureus Спортсмен года
Японская теннисистка прибыла на награждение в роскошном платье
Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отпраздновала получение награды академии Laureus в номинации "Спортсмен года" в роскошном блестящем платье в пол.
Осака поделилась снимком в своём "инстаграме". Японка позировала в шикарном образе на фоне бассейна с трофеем в руках.
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