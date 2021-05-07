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Наоми Осака опубликовала фото с наградой Laureus Спортсмен года

Теннис
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Японская теннисистка прибыла на награждение в роскошном платье

Наоми Осака опубликовала фото с наградой Laureus Спортсмен года

Новина українською

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отпраздновала получение награды академии Laureus в номинации "Спортсмен года" в роскошном блестящем платье в пол.

Осака поделилась снимком в своём "инстаграме". Японка позировала в шикарном образе на фоне бассейна с трофеем в руках.

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В статье: Наоми Осака
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