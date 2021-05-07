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ATP ослабит антиковидные ограничения для игроков
Они вступят в силу с 17 мая
ATP планирует ослабить ограничения на турнирах с 17 мая, введённые для борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет Daily Mail со ссылкой на документы организации.
Теннисисты будут проходить тест на коронавирус каждые два дня, вместо ПЦР-анализов вводятся экспресс-тесты на антитела. Такое учащение позволит разрешить игрокам посещать рестораны, ходить в магазины и парикмахерские, а также останавливаться за пределами турнирных отелей. Однако запрет на посещение баров, концертов и других мероприятий с большим количеством людей остаётся в силе. В планах освободить от сдачи анализов привившихся от коронавируса игроков.
Но ограничения, установленные странами, в которых проходят турниры, будут иметь приоритет. Таким образом, если они окажутся строже новых правил ATP, то игроки должны следовать именно им.
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