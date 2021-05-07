Надаль покидает Мастерс в Мадриде

Вторая ракетка мира не сумел выйти в полуфинал грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания), он уступил немецкому теннисисту Александру Звереву.

Мастерс. АТР

Рафаэля Надаля - Александр Зверев 6:4, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Надаля — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 2.

За выход в финал Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом.