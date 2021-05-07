20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей Мануэлой, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Мануэла присутствовала на четвертьфинальном матче Надаля с немцем Александром Зверевым. Несмотря на обидное поражение испанец встретился с женщиной и исполнил её мечту.