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Надаль встретился с 95-летней поклонницей
У неё болезнь Альцгеймера
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей Мануэлой, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Мануэла присутствовала на четвертьфинальном матче Надаля с немцем Александром Зверевым. Несмотря на обидное поражение испанец встретился с женщиной и исполнил её мечту.
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