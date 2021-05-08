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WTA. Рим. Костюк побеждает на старте квалификации турнира

Теннис
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Так держать

WTA. Рим. Костюк побеждает на старте квалификации турнира

Фото: twitter.com/WTA_insider

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №77) победила на старте квалификации турнира в Риме (Италия). Наша спортсменка одолела местную представительницу Нурию Бранкаччо (WTA №592).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-0) в пользу Марты, в активе которой 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

За место в основной сетке турнира Internazionali BNL d'Italia - WTA 1000 Костюк сыграет против японки Нао Хибино.

Напомним, что ранее Альварес и Сондерс прошли церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Марта Костюк
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