Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Рим. Костюк побеждает на старте квалификации турнира
Так держать
Фото: twitter.com/WTA_insider
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №77) победила на старте квалификации турнира в Риме (Италия). Наша спортсменка одолела местную представительницу Нурию Бранкаччо (WTA №592).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-0) в пользу Марты, в активе которой 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
За место в основной сетке турнира Internazionali BNL d'Italia - WTA 1000 Костюк сыграет против японки Нао Хибино.
Напомним, что ранее Альварес и Сондерс
Популярное сейчас
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Не без вклада Шевченко. Игорь Суркис рассказал о своем любимом клубе в Европе
- Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая
- Power Ranking АТР-тура: Циципас превзошел Джоковича, Надаль выпал из топ-8
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО