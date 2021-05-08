АТР. Зверев одолел Тима в полуфинале турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №6) вышел в финал грунтового турнира в Мадриде (Испания). В матче 1/2 финала он одолел представителя Австрии Доминика Тима (АТР №4).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу победителя матча, в активе которого 6 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 3 из 11 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У его соперника 1 эйс, 4 подряд выигранных очков, 1 с 2 использованный брейк и 3 двойные ошибки.

В финальном матче турнира Зверев встретится с победителем пары Берретини / Рууд.